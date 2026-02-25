Editoria: Magi, ‘al fianco giornalisti La Stampa, problema per democrazia’

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “Siamo oggi al fianco dei giornalisti e delle giornaliste de La Stampa, che insieme a Repubblica sta vivendo una fase delicatissima, drammatica e incredibile, non solo per il loro destino lavorativo, ma per il destino della nostra democrazia. Le notizie su una dismissione e su un’acquisizione dell’intero gruppo editoriale sono monopolizzate dalla totale mancanza di trasparenza e di garanzie”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, intervenendo alla conferenza stampa alla Camera convocata dai giornalisti de La Stampa.

“Tutto questo rischia di avere un impatto forte sul pluralismo dell’informazione e cioè su uno strumento fondamentale per l’opinione pubblica e per i cittadini. Chiediamo al governo italiano e alla premier Meloni – ha sottolineato Magi – di vigilare su questo e crediamo anche che l’attenzione di tutte le forze politiche debba essere massima: non può essere stravolto il panorama dell’informazione andando a colpire testate autorevoli che sono uno strumento necessario per l’opinione pubblica del nostro Paese”, ha concluso Magi.