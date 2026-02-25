Editoria: Braga, ‘al fianco giornalisti La Stampa, Pd chiesto Gedi in Parlamento’

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “Il pluralismo dell’informazione è presidio fondamentale della democrazia. Difendere il lavoro delle giornaliste e dei giornalisti significa garantire alle cittadine e ai cittadini il diritto a fonti libere, corrette e indipendenti. Siamo al fianco della redazione della Stampa in questo difficile passaggio: la qualità del dibattito pubblico dipende anche dalle condizioni in cui si esercita il giornalismo. La libertà di stampa non è un privilegio di categoria, ma un bene comune da tutelare con determinazione. Per questo Il Partito Democratico sostiene le lavoratrici e i lavoratori, vigilerà sulla trattativa e rinnova la convocazione del gruppo Gedi in Commissione Cultura come peraltro chiesto da tempo”. Così Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.