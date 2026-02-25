Anselmi: Schlein, ‘grande protagonista della Repubblica, un esempio’

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “E’ difficile riassumere il contributo dato da Tina Ansalmi. Nel ’46, quando si votava l’Assemblea costituente, Tina Anselmi aveva appena 19 anni, eppure possiamo dire, senza esitazione, che è stata una delle più grandi protagoniste della storia repubblicana. Una donna che ha cambiato la Repubblica. E la sua lezione, credo, oggi, ci interpella ancora molto e ci chiama ad un impegno, un impegno condiviso, a portare avanti questo esempio e questa importante eredità”. Lo ha detto Elly Schlein intervenendo a un convegno su Tina Anselmi al Senato.

“Anselmi è stata una figura mite e inflessibile. Ed è stato ricordato il suo coraggio quando a 17 anni divenne staffetta partigiana durante la Resistenza. Quella scelta antifascista compiuta da giovanissima è stata il tratto permanente del suo impegno politico”.