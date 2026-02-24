Von der Leyen in Ucraina con Costa: “Pace a condizioni Kiev”. Zelensky: “Putin ha fallito”

Bruxelles, 23 feb. (Adnkronos) – “La pace alle condizioni dell’Ucraina”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen oggi a Kiev insieme al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa in occasione del quarto anniversario dell’invasione da parte della Russia.

“A Kiev per la decima volta dall’inizio della guerra – scrive von der Leyen – Per ribadire che l’Europa è al fianco dell’Ucraina, finanziariamente, militarmente e in questo rigido inverno. Per sottolineare il nostro impegno duraturo nella giusta lotta dell’Ucraina. E per inviare un messaggio chiaro sia al popolo ucraino che all’aggressore: non ci arrenderemo finché non sarà ristabilita la pace. La pace alle condizioni dell’Ucraina”.

“Quattro anni di una guerra di aggressione ingiusta. Quattro anni di incrollabile coraggio ucraino. Quattro anni di incrollabile sostegno europeo. Un obiettivo comune: garantire una pace giusta e duratura in Ucraina. Ecco perché oggi siamo qui a Kiev”, ha scritto su X Costa.

Vladimir Putin “ha fallito”. Quattro anni dopo l’inizio dell’invasione russa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky celebra la ‘resistenza’ del suo popolo. In un video discorso in occasione dell’anniversario della guerra: “Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi. Non ha spezzato gli ucraini. Non ha vinto questa guerra. Abbiamo preservato l’Ucraina e faremo tutto il possibile per raggiungere la pace e garantire che ci sia giustizia”.