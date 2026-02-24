Ucraina: Zakharova, ‘prima di eventuale accordo affrontare questione espansione Nato’

Mosca, 24 feb. (Adnkronos) – Affrontare la questione dell’espansione della Nato militarmente o politicamente è essenziale. Senza una tale risoluzione, non sarà possibile raggiungere un accordo sulla questione ucraina. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in risposta alle accuse del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che accusa la Russia di violare il Memorandum di Budapest.

“La rinuncia ufficiale dell’Ucraina, negli anni ’90, al suo status di neutralità costituisce una violazione del Memorandum di Budapest del 1994”, ha affermato la Zakharova. “L’espansione incontrollata della Nato fino ai nostri confini, Ucraina compresa, è diventata una delle cause fondamentali dell’attuale conflitto. Finché questa questione non sarà affrontata, una soluzione è impossibile. La Russia perseguirà i suoi obiettivi sia per vie militari che politiche. Abbiamo già proposto diverse opzioni”.