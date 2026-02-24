Ucraina: Carfagna, ‘pace nasce da coerenza non da indifferenza e ambiguità’

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “Il quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina ci ricorda lo straordinario coraggio del popolo ucraino, la sua eroica resistenza contro l’aggressore. Una lezione per Putin e per gli autocrati di tutto il mondo, un esempio per l’Occidente, a cominciare dall’Europa. Oggi come quattro anni fa la scelta dell’Ue e dell’Italia di schierarsi dalla parte di Kiev è stata quella giusta, perché altrimenti adesso sull’Ucraina, e forse anche su altri Paesi, sventolerebbe la bandiera della Federazione russa”. Lo scrive sui social Mara Carfagna, segretaria di Noi moderati.

“Abbiamo fatto ciò che era necessario fare per difendere la libertà degli ucraini e anche la nostra, una scelta di solidarietà -aggiunge- ma anche di responsabilità politica e morale. Una responsabilità che non si esaurisce con il tempo. Non ci siamo voltati dall’altra parte in questi quattro drammatici anni e non ci dobbiamo voltare dall’altra parte nemmeno ora. È l’unico modo per raggiungere quella pace giusta e duratura obiettivo di tutti. Una pace che può nascere solo dalla coerenza, non certo dall’indifferenza o dalle ambiguità”.