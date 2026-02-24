Ucraina: Bergamini, ‘sostegno a Kiev identitario’

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “In questo giorno, 4 anni fa, la Russia dava il via all’invasione in Ucraina, scatenando una guerra terribile nello spazio fisico dell’Europa. Lungo questo tempo interminabile abbiamo preso contezza di quanto il ‘900 non sia un secolo chiuso e di quanto la libertà sia un valore che in qualsiasi momento può tornare in pericolo. Siamo tornati a fare i conti con le mire egemoniche e imperialistiche del regime russo, con la sua subdola attività volta alla spaccatura delle opinioni pubbliche. Per questo il sostegno all’Ucraina non è un fatto strategico, ma identitario: attorno alla difesa di un popolo aggredito, infatti, si snoda il senso più proprio dell’essere italiani, europei, occidentali”. Lo afferma il vicesegretario e responsabile Esteri di Forza Italia, Deborah Bergamini.