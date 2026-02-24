La Città di Sant’Agata de’ Goti si appresta a conferire la cittadinanza onoraria al professor Paolo Antonio Ascierto, oncologo di fama internazionale e figura simbolo della lotta contro il cancro. Il riconoscimento, iscritto al secondo punto dell’ordine del giorno, rappresenta il momento più atteso della prossima seduta del Consiglio comunale, convocato in sessione ordinaria presso la sede di Palazzo San Francesco per venerdì 27 febbraio (prima convocazione) e sabato 28 febbraio (seconda convocazione).
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia