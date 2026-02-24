Referendum: Schlein, ‘Fazzolari? Alla faccia di abbassare toni, appello Colle inascoltato**

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “Io trovo molto grave questa continua delegittimazione della magistratura perchè c’è anche un giorno dopo il referendum. Le pagine social di Fdi e Meloni sembrano una rivista di cronaca giudiziaria. Questo attacco costante a un potere dello Stato finisce per minare la fiducia dei cittadini verso tutte le istituzioni. E ci sembra sia stato poco ascoltato l’appello del presidente Mattarella. Oggi abbiamo un altro esponente del governo, Fazzaolari, che arrivato a dire che Putin voterebbe No. Alla faccia dell’abbassamento dei toni…”. Lo dice Elly Schlein ad un’iniziativa per il No al referendum a Latina.