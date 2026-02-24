Nuovo colpo dei ladri a scuola: a Morcone portati via pc e tablet

Il week-end è stato teatro di un ulteriore furto negli edifici scolastici della Provincia. A farne le spese, questa volta, la scuola primaria dell’Istituto Omnicomprensivo “De Filippo – Don Diana” di Morcone. Come ormai di consueto, i ladri hanno sottratto attrezzature informatiche, nello specifico tablet e computer portatili in dotazione dell’istituto.

La scoperta è stata fatta nella mattinata di ieri, quando all’apertura dell’istituto di via dei Sanniti sono stati rilevati danni alle strutture e agli impianti, oltra alla sottrazione del materiale informatico.

