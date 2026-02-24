Rilancio della società Asia Benevento su uno dei diversi progetti Pnrr messi in campo, il Centro di riuso e istallazione impianto di teleriscaldamento in cogenerazione alimentato da biomasse.

E’ stato aggiudicato, una volta verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, l’appalto misto di lavori e forniture per la realizzazione dell’impianto in città, all’operatore economico Teknimond srl, che ha offerto un ribasso del 1,150 % sull’importo posto a base di gara, generando un importo contrattuale pari ad 762.919 euro.

Adesso parte una vera e propria corsa, con tempi ridottissimi per realizzare l’impianto, compressi nella pianificazione Pnrr.

