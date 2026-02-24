Campo largo, subito scintille. Da Ndc la frecciata al Pd: “La politica è altrove”

“Da alcune dichiarazioni arrivate dal Partito democratico sannita, nonché dalla prima uscita mediatica del segretario provinciale neo eletto si capisce che aveva ragione Mino Martinazzoli, ultimo segretario della Democrazia cristiana: la politica è altrove… certamente non dalla parte di chi si ostina in certe posizioni di ostilità, di retroguardia e soprattutto di scarsa lungimiranza politica”.

Lo sostiene il vicesegretario provinciale NdC e sindaco di Colle Sannita Michele Iapozzuto. Che, evidentemente, non ha gradito dichiarazioni provenienti dal Pd, a vario titolo non in sintonia con il progetto mastelliano.

