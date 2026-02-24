Calvi – Parziale incassa i primi endorsement: “Ora costruiamo un’amministrazione per dare risposte”

“A Calvi si apre oggi un percorso nuovo, fondato su un principio semplice ma essenziale: ascoltare e vivere il territorio. Un territorio che negli ultimi anni è stato troppo spesso trascurato e penalizzato, che merita attenzione quotidiana, presenza costante e una visione chiara per il futuro”.

Con queste parole Vincenzo Parziale, ex vicesindaco di Calvi, lancia la sfida verso la tornata del 24 e 25 maggio.

Una partita che giocherà con alta probabilità contro il sindaco uscente Armando Rocco; mentre per quanto attiene gli altri competitor, dopo l’annuncio di febbraio appare in stallo il progetto di Vincenzo Argenio e Mario Mirra.

