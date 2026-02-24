La forza del gruppo, ora più che mai. Per un Benevento che non brilla dal punto di vista del gioco e sembra aver perso, almeno momentaneamente, il suo dominio ce n’è un altro che spinge per ritagliarsi il suo spazio.

E che orienta, in positivo, gli istanti giallorossi. Contro il Team Altamura un principio di scossa è arrivato proprio dalla panchina, da quei calciatori che continuano a stupire Floro Flores in allenamento e che sgomitano per ritagliarsi il proprio posto tra le scelte dell’allenatore. In tanti per ‘solo’ cinque cambi, con una sfida nella sfida che coinvolge l’ampia rosa a disposizione del tecnico napoletano. Al “D’Angelo” la scintilla si è innescata dopo il pareggio di Prisco e in contemporanea con l’ingresso in campo delle altre frecce giallorosse. Partendo da Mignani, pedina indecifrabile dell’attacco sannita in grado di costruire occasioni pur lavorando in un fazzoletto di campo, pressato dai difensori.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia