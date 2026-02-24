Nessuna intenzione di fermarsi. Continua la marcia del Benevento che anche ad Altamura ha dato dimostrazione della sua forza, innanzitutto mentale: al ‘D’Angelo’ è arrivata la conferma di una squadra che, anche quando non riesce a brillare sul piano del gioco e della proposta, sa soffrire, reagire e soprattutto vincere, sfruttando nel migliore dei modi gli episodi. Il tredicesimo risultato utile consecutivo e la dodicesima vittoria nelle quindici partite disputate nella gestione Floro Flores, certificano il passo da capolista della Strega che ha interiorizzato un’idea ben precisa e sviluppato una mentalità che la porta a spingere i motori al massimo anche quando magari la giornata non sembra essere esattamente favorevole.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia