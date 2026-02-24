Antimafia: Verini, ‘oggi relazione unitaria opposizione contro uso spregiudicato destra’

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Sì, oggi in Antimafia presentiamo, sul ‘caso Striano’, una relazione alternativa a quella della presidente Colosimo e della maggioranza. E lo facciamo come Pd, 5 Stelle, Avs e con la senatrice Floridia del Gruppo Misto. Si tratta di un documento i cui contenuti esporremo in riunione plenaria, alle 13.30. Per ora posso solo dire che -oltre a ricostruzioni opposte a quelle della maggioranza- ci sarà anche una documentata denuncia politica sull’uso spregiudicato che la destra fa di questa vicenda e di altre attività della commissione Antimafia”. Lo ha affermato rispondendo ai giornalisti, Walter Verini, capogruppo Pd in commissione Antimafia.