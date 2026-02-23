Sanremo Human Index: ogni giorno il ‘tribunale dei social’ solo su Adnkronos

(Adnkronos) – Il successo a Sanremo passa (anche) dai social. Nasce da qui il progetto con cui Human Data fornirà in esclusiva ad Adnkronos un monitoraggio quotidiano del “festival digitale”: una lettura parallela alla tv e al giudizio artistico, basata su conversazioni online, crescita delle community, visualizzazioni video, volume delle menzioni e analisi del sentiment. Ogni mattina, su Adnkronos, saranno pubblicate le informazioni e le curiosità emerse dal web.

L’idea è semplice: affiancare ai tradizionali indicatori del festival una misurazione “social-driven” capace di descrivere, in modo strutturato, quanto gli artisti in gara riescano a catalizzare attenzione e consenso online. Human Data costruirà un indicatore complessivo di performance che restituirà una classifica degli artisti più “forti” nella dimensione digitale: non una graduatoria artistica, ma un termometro dell’impatto sociale e della capacità di trasformare l’attenzione del pubblico in conversazioni, follower e interazioni.

Il format quotidiano include, in particolare:

• la classifica dei 30 cantanti e delle canzoni più discusse;

• il momento più commentato della serata;

• gli ospiti che hanno generato più conversazioni;

• gli episodi più divertenti e virali;

• frasi, tormentoni e “highlight” che hanno fatto parlare gli utenti italiani.