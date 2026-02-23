Mini accelerazione per l’azienda ospedaliera di rilievo nazionale “San Pio” di Benevento, sul potenziamento organico medici con sei assunzioni di cui due a tempo indeterminato e quattro a tempo determinato.

Due assunzioni messe a segno con altrettanti atti delibera per immissione in servizio per un medico anestesista e per un chirurgo oncologo, in seguito a convenzione per attingimento da graduatorie aperte presso l’ospedale pediatrico Santobono.

