Milano: sparatoria Rogoredo, su pistola a salve assente il Dna della vittima (2)

(Adnkronos) – Le analisi affidate alla genetista Denise Albani della Polizia scientifica di Milano hanno consentito “di accertare l’assenza, sulla pistola, di tracce genetiche riferibili alla vittima; sono, invece, state rinvenute tracce biologiche di Cinturrino sia sulla guanciola destra, sia sul grilletto/ ponticello sia sul cane sia sul dorso dell’impugnatura dell’arma” si legge nel provvedimento di fermo firmato dal procuratore capo Marcello Viola e dal pubblico ministero Giovanni Tarzia, titolare dell’indagine.

“Tali risultati consentono di affermare che Mansouri non ha mai impugnato la pistola e che, al contrario, Cinturrino, lungi dall’aver spostato con un semplice gesto la pistola, l’ha maneggiata in modo tale da lasciare tracce biologiche in più punti dell’arma”. Si tratta di un risultato che riscontra la circostanza, riferita da un agente e dal testimone oculare, “secondo i quali Mansouri non impugnava nessuna arma al momento in cui è stato colpito e che tale arma sia stata posizionata successivamente accanto al corpo dal Cinturrino”.