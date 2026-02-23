Milano: Lupi, ‘nessun scudo immunitario, mele marce non infanghino Polizia’

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Gli attacchi al decreto sicurezza da parte dell’opposizione sono pretestuosi e strumentali, perché proprio il lavoro svolto dalla Questura e dalla Procura, che senza fare sconti a nessuno stanno facendo chiarezza su quanto accaduto a Rogoredo, dimostra, come ha detto il ministro Piantedosi, che non ci sono ‘scudi immunitari’ per nessuno. Anzi, se a commettere un crimine è una persona che indossa la divisa va condannata e punita severamente. Non saranno certo poche mele marce a infangare la Polizia e le nostre Forze dell’Ordine, cui va il nostro apprezzamento e la nostra stima per l’eccellente lavoro che ogni giorno svolgono al servizio dei cittadini”. Lo afferma il presidente di Noi moderati Maurizio Lupi.