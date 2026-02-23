Milano: Fratoianni, ‘con scudo penale sarebbe emersa verità su Rogoredo?’

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Credo che dobbiamo essere grati alla Procura e alla Questura di Milano che hanno fatto luce su quello che è accaduto a Rogoredo. Un comportamento ben diverso dall’atteggiamento e dalle parole di chi come Salvini, Meloni e altri esponenti della destra immediatamente avevano già emesso una sentenza di assoluzione e di impunità e lo avevano fatto ancora una volta con un fine strumentale: quello di prendere qualche voto in più per il referendum ed attaccare la magistratura. Invece dovrebbe essere la ricerca della verità l’unica cosa che conta e che andrebbe sempre difesa”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti a margine di una conferenza stampa a Mestre.

“Ecco, se ci fosse stato per esempio lo scudo penale che vuole la destra – prosegue il leader di SI – quell’indagine non si sarebbe probabilmente aperta e non avremmo saputo che quella persona che è stata uccisa non aveva nessuna pistola, che c’è stata una gigantesca montatura, che quel poliziotto che oggi è stato fermato dicendo che potrebbe uccidere ancora l’ha ucciso a sangue freddo ed evidentemente per altre ragioni. Insomma la magistratura deve fare il suo mestiere. Sempre. E per farlo serve una magistratura autorevole che non può essere delegittimata continuamente come fa il governo Meloni ogni giorno”.