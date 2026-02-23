Gb: Albanese, ‘Australia sostiene rimozione Andrew da linea di successione’

Canberra, 23 feb. (Adnkronos) – Il primo ministro australiano Antony Albanese ha detto al premier britannico Keir Starmer che il suo governo sosterrà la proposta di rimuovere Andrew Mountbatten-Windsor dalla linea di successione reale. Andrea rimane l’ottavo in linea di successione al trono nonostante gli siano stati tolti i titoli, tra cui quello di “principe”, a ottobre, a causa dei suoi legami con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Il governo del Regno Unito sta valutando l’introduzione di una legge per rimuoverlo dalla linea di successione. La decisione fa seguito all’arresto di Andrew giovedì con l’accusa di condotta illecita in una carica pubblica. L’ex duca di York, che ha strenuamente negato qualsiasi illecito, è stato rilasciato dopo 11 ore dalla polizia ma resta indagato.

Per rimuovere Andrea dalla linea di successione è necessario un atto del Parlamento sostenuto dai 14 paesi del Commonwealth (tra i quali l’Australia) di cui re Carlo III, suo fratello, è capo di Stato. La lettera di Albanese recita: “Caro Primo Ministro Starmer, alla luce dei recenti eventi riguardanti Andrew Mountbatten-Windsor, le scrivo per confermare che il mio governo accetterebbe qualsiasi proposta volta a rimuoverlo dalla linea di successione reale. Sono d’accordo con Sua Maestà che la giustizia deve ora seguire il suo corso completo e che deve essere condotta un’indagine completa, equa e appropriata. Si tratta di accuse gravi e gli australiani le prendono sul serio”.