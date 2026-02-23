Famiglia: Magi, ‘destra ipocrita, sostenga congedo paritario’

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Sul congedo paritario, proposto e sottoscritto da tutte le opposizioni, la maggioranza sta dando l’ennesima prova di ipocrisia: a parole difende la famiglia, nei fatti frena una misura concreta che darebbe più diritti, più libertà e più dignità a chi lavora. Le coperture non possono diventare un alibi permanente per affossare una riforma necessaria. Questa misura è necessaria perché oggi, troppo spesso, il costo della genitorialità continua a scaricarsi quasi interamente sulle donne: sulla carriera, sul salario, sulla possibilità stessa di scegliere se avere figli senza essere penalizzate”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

“Il congedo paritario serve esattamente a questo: condividere davvero le responsabilità di cura, sostenere l’occupazione femminile e rendere un po’ meno ingiusto un sistema che ancora obbliga troppe madri a pagare da sole il prezzo della maternità. Noi siamo pronti al confronto con la maggioranza, ma non siamo disponibili ad accettare rinvii, tatticismi o fughe su una riforma di civiltà. Chi governa si assuma la responsabilità di dire se intende sostenere le famiglie e le donne oppure no”, conclude Magi.