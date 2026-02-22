A Sant’Angelo a Cupolo nasce il Polo delle associazioni, un nuovo strumento promosso dall’amministrazione de Pierro per coordinare le iniziative dei sodalizi presenti sul territorio in ambito culturale, sportivo, turistico, ambientale e sociale.“Un’opportunità per rafforzare il patrimonio di impegno civico e per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini”, il messaggio dal Comune.

Il polo formalmente è stato istituito il 27 gennaio, attraverso un voto unanime in Consiglio comunale.

