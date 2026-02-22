Uno degli ultimi report del Centro studi Cgia di Mestre fotografa l’impatto e la rilevanza, sempre più significativa, dei lavoratori immigrati nel tessuto produttivo italiano nel complesso e nei suoi comprensori provinciali.
Per quanto concerne la Campania, la provincia di Benevento si colloca in posizione intermedia: le previsioni sull’intero 2025 (i numeri si cristallizzeranno nel 2027), per quanto concerne assunzioni di lavoratori stranieri, parla di un 14 per cento, che pone il Sannio all’89esimo posto nazionale su 105 comprensori provinciali.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia