Sviluppo investigativo per l’episodio di venerdì pomeriggio in via Vetrone, a Benevento.

Un’auto aveva travolto uno scooter con due giovani a bordo. Il conducente, dopo alcuni improperi si era allontanato, senza prestare soccorso o allertare forze dell’ordine o 118, di fatto rendendosi irreperibile.

Sul posto i soccorritori che avevano preso in carico i due feriti, uno in modo molto lieve e un altro, seppure non grave, in misura tale da essere ritenuto bisognoso di ospedalizzazione, in termini di monitoraggio e cure. Sul posto anche la Polizia municipale e la Polizia di Stato.

