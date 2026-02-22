Un sogno da alimentare di settimana in settimana, da uno stadio all’altro. Con una costante: il supporto, perenne, dei propri tifosi. Sono queste le sfumature che raccontano la stagione del Benevento e il momento che sta vivendo la squadra di Floro Flores, capolista nel girone C e con un traguardo da avvicinare di partita in partita. Anche dopo le frenate, come contro il Latina, incidenti che fanno parte del percorso e che lasciano segnali importanti sul cammino da dover affrontare per lasciarsi alle spalle tutte le inseguitrici. Sulla strada della Strega arriva un Team Altamura ferito per la sconfitta, dolorosa, contro il Potenza ma orgoglioso di un percorso che ha portato la squadra di Mangia in zona playoff. Una rosa che ha dimostrato di avere qualità e che ha collezionato risultati importanti, complicando la vita a numerose avversarie in questa stagione.

