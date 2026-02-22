Foiano, prima sfide elettorali: scontro sui lavori per Roseto

A Foiano di Val Fortore il clima è caldo, e tende a scaldarsi sempre più in vista delle prossime amministrative.

Il sindaco Giuseppe Ruggiero continua con la sua opera di informazione attraverso i canali Facebook sulle azioni messe in campo dalla sua amministrazione. Ma la “Voce di Foiano”, seppur mai nominata dal primo cittadino, sta diventando una presenza costante di opposizione alle sue parole.

Nell’ultimo messaggio il primo cittadino ha annunciato il finanziamento, da ben 3 milioni di euro, della strada per Roseto di Val Fortore, nella vicina Puglia.

