Svolta nel processo per l’efferato omicidio di Annibale Miarelli, il 70enne ucciso e decapitato lo scorso luglio a Pannarano. Secondo la perizia psichiatrica depositata dal dottor Vincenzo Scarallo dinanzi alla Corte d’Assise di Benevento (presidente Rotili), l’imputato Benito Miarelli, 59 anni, è capace di intendere e di volere e può quindi stare in Giudizio.

Il perito incaricato dalla Corte è giunto alle stesse conclusioni del consulente della Procura, definendo il 59enne “vigile e orientato”.

