Il comando carabinieri per la Tutela del lavoro di Benevento, in stretta sinergia con il comando provinciale dei Carabinieri ha svolto, nelle ultime due settimane, quattordici ispezioni in diverse aziende, di cui sei nel settore delle costruzioni, volte ad assicurare il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il contrasto al lavoro irregolare.

Nel corso dei controlli sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 18.000 euro, deferiti a piede libero quattro imprenditori per irregolarità in tema di tutela dell’incolumità dei lavoratori.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia