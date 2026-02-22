Un’esplosione di fantasia, musica e pura energia è pronta a travolgere le strade di Guardia Sanframondi in occasione della seconda edizione del Carnevale a Guardia. Un evento che promette di superare ogni aspettativa, trasformando il paese in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove creatività e tradizione si incontrano in una festa collettiva senza età.

Maschere scintillanti, coriandoli danzanti, carri allegorici spettacolari e un’intera comunità pronta a celebrare insieme: il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.

Non sarà soltanto una sfilata, ma un vero e proprio viaggio nell’allegria che accompagnerà grandi e piccoli dalla mattina fino a sera, in un crescendo di emozioni.

La giornata di oggi, domenica 22, si aprirà con ‘Il Carnevale dei Piccoli’, presso la villa comunale: giochi, animazione e momenti di intrattenimento pensati per regalare ai bambini una mattinata indimenticabile e alle famiglie un inizio di festa all’insegna del sorriso.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia