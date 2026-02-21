Usa-Iran, Trump valuta l’attacco: le opzioni in campo

Washington, 21 feb. (Adnkronos) – Per ora alla Casa Bianca vige il silenzio su cosa farà il presidente Donald Trump con l’Iran: i funzionari più stretti non parlano, eppure la stampa americana sostiene che un attacco potrebbe essere immediato. Centinaia di soldati statunitensi sono stati evacuati da alcune basi americane in Medio Oriente, come l’Al Udeid in Qatar, mentre lo stesso presidente ha detto venerdì mattina di stare valutando un’operazione mirata per spingere Teheran verso un nuovo accordo sul programma nucleare del Paese. “Credo di poter dire che ci sto pensando”, ha dichiarato ai giornalisti.

Il governo iraniano sostiene che una bozza d’intesa con Washington sarà pronta entro due o tre giorni – anziché i previamente annunciati dieci – mentre, secondo il sito Axios, l’amministrazione Trump sarebbe pronta a prendere in considerazione una proposta che consenta all’Iran un arricchimento nucleare “simbolico”, ma senza lasciargli alcuna possibilità di costruire una bomba. Il giornale britannico The Guardian rivela che l’Iran non vorrebbe esportare le sue scorte di 300 kg di uranio altamente arricchito, ma sarebbe disposto a diluire la purezza delle sue scorte – fino al 60% – sotto la supervisione dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea).

Nel frattempo, al leader statunitense sono state presentate diverse opzioni militari, già diverse settimane fa, che implicano anche l’attacco diretto al leader supremo, l’ayatollah Ali Khamenei, e a suo figlio Mojtaba. “Il presidente non ha ancora deciso se attaccare”, ha spiegato una fonte a Axios, “potrebbe non farlo mai”. Se Trump prendesse una decisione, sarebbe la seconda volta che gli Stati Uniti e Israele colpiscono l’Iran in meno di un anno, dopo gli attacchi aerei statunitensi e israeliani contro strutture militari e nucleari dello scorso giugno. In tutto ciò, resterebbe la volontà di attendere qualche giorno, secondo una fonte d’intelligence consultata dall’Adnkronos, in particolare perché la potente portaerei Gerald Ford non è ancora in posizione, possibilmente di fronte alle acque di Cipro a difesa d’Israele.

La nave ha da poco superato lo Stretto di Gibilterra, dopo essere stata dispiegata per mesi davanti al Venezuela e avrà bisogno di qualche altro giorno per arrivare a destinazione: la Casa Bianca starebbe aspettando di avere tutte le forze in posizione – sia per attaccare che per difendersi (e difendere Israele) dalla possibile rappresaglia iraniana – prima di fare la prossima mossa.

Il Segretario di Stato Marco Rubio incontrerà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu il 28 febbraio per discutere proprio della strategia americana con l’Iran. Un segnale che potrebbe confermare la volontà d’attendere, per ora. Al momento, il dispiegamento americano vede la portaerei Abraham Lincoln nel Mar Arabico e tre navi da combattimento americane nel Golfo Persico, mentre vari cacciatorpediniere sono ubicati sia nello Stretto di Hormuz che nel Mar Rosso. Altri due si trovano nel Mar Mediterraneo come asset difensivo. Con l’arrivo della Ford, il dispiegamento sarebbe quasi ultimato, mentre un posizionamento completo di tutte le forze si potrebbe avere verso metà marzo.