Un’operazione lampo, condotta con determinazione dai Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, ha permesso di assicurare alla giustizia una 45enne della provincia di Napoli, già nota alle Forze dell’Ordine, per il reato di truffa aggravata ai danni di un’anziana signora del posto.

Secondo un canovaccio ormai tristemente noto, l’imbroglio è scattato in un’ordinaria mattina di provincia con una telefonata a casa dalla malcapitata vittima, in cui l’interlocutore, fingendosi suo nipote, le aveva affabilmente ma concitatamente chiesto del denaro per effettuare dei pagamenti urgenti presso l’ufficio postale del paese.

