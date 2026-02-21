“Ho aperto gli occhi e ho visto una figura, sicuro che fosse mio figlio. Ma poi, questione di istanti, mi sono reso conto che nella stanza c’era un estraneo. Mi sono alzato di scatto e ho iniziato a inseguirlo”.

Inizia così il racconto di un imprenditore, vittima dell’ennesima incursione dei ladri a San Giorgio del Sannio. Martedì 17 febbraio, ore 1.30. Un condominio di via Aldo Moro. Qualcuno pratica un foro nell’infisso di un appartamento al primo piano. Serve per infilarvi un ferro sagomato o un altro oggetto utile ad aprire la maniglia. Una o forse due persone entrano nell’abitazione dove l’imprenditore e la moglie stanno dormendo, al pari dei due figli.

