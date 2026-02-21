Milano Cortina, tutti i segreti delle cerimonie di chiusura Olimpiadi e apertura Paralimpiadi

Milano, 21 feb. (Adnkronos) – Anni di progettazione, decine di reparti creativi coinvolti e una sfida senza precedenti: portare le cerimonie olimpiche e paralimpiche di Milano-Cortina all’interno dell’Arena di Verona, parte integrante del sito Unesco. A spiegare all’AdnKronos come è nato questo ambizioso disegno è Adriano Martella, creative director della cerimonia e head of creative di Filmmaster, tra i protagonisti assoluti della produzione artistica degli eventi internazionali, per il quale Milano Cortina rappresenta anche un punto di arrivo personale: “Per me Filmmaster rappresenta questa tensione olimpica – spiega -. Ho iniziato come stagista vent’anni fa, dopo una lezione di Alfredo Accatino, mio mentore. Aveva negli occhi Torino 2006 e mi ha instillato questo sogno. Vent’anni dopo torniamo a fare le Olimpiadi insieme. È un po’ la chiusura del cerchio”. ()

Un legame che unisce carriera individuale e grandi eventi sportivi internazionali. Secondo Martella, le cerimonie restano uno dei pochi momenti di comunicazione davvero universale: “Sono l’unica manifestazione globale in cui si mandano messaggi rivolti all’umanità, neutri rispetto alla politica, alla religione, alla cultura – rimarca -. C’è una grande responsabilità”. E assicura: “Non saranno cerimonie costruite solo sull’effetto visivo. E’ sul messaggio che si fondano. Non saranno le più grandi mai realizzate, ma forse le più speciali, perché piene di prime volte”. Milano Cortina 2026 introduce un format inedito: “È la prima volta che i Giochi sono diffusi, senza una sola città ospite”. A questo si aggiunge la particolarità della venue: “È anche la prima volta che le cerimonie si svolgono in un monumento storico di questa portata – osserva Martella -. E anche in uno spazio così ridotto”.

Una scelta che ha imposto soluzioni creative: “Il backstage è estremamente limitato. Abbiamo dovuto trovare molte soluzioni per creare sorprese continue senza intasarlo”. L’anfiteatro sarà più di una cornice: “Non lo consideriamo un semplice set, ma un protagonista simbolico” sottolinea Martella. E dal punto di vista televisivo: “Le riprese di un set contemporaneo dentro un teatro storico saranno uniche al mondo. Pensiamo sempre alle cerimonie come a una sequenza di photo opportunity”. Anche staccare sulla città, sul paesaggio, sulle montagne è un messaggio. “Racconta il futuro delle Olimpiadi diffuse”. Il progetto punta anche a radicarsi nel tessuto cittadino, a partire dalla Fondazione Arena di Verona: “Abbiamo coinvolto istituzioni, Accademia di Belle Arti, volontari. Vogliamo lasciare una legacy di orgoglio e partecipazione. Non vogliamo essere il circo che arriva, monta il tendone e se ne va”.

Lo show si estenderà oltre l’Arena, coinvolgendo Piazza Bra e il Teatro Filarmonico, con il coro e l’orchestra della Fondazione. La cerimonia di chiusura olimpica ruota attorno al tema ‘Beauty in Action’, un omaggio alla bellezza italiana come forza dinamica: “Parliamo della bellezza che il mondo ci riconosce ma una bellezza in movimento, in continua trasformazione” dice Martella. Il filo narrativo è l’acqua, anche a livello scenografico, ispirato alla forma di una goccia: “È il minimo comune denominatore della vita. Ci accomuna tutti. Disegna il territorio, permette gli sport invernali ed è una spia di ciò che succede al pianeta. Rappresenta quanto siamo tutti collegati. È un sistema bellissimo e fragile”. L’acqua diventa così metafora del ciclo naturale che unisce montagna, pianura, città, laguna, mare e cielo. Al centro dello spettacolo ci sarà Roberto Bolle: “Rappresenta il bello italiano, il saper fare con il corpo – evidenzia Martella -. È dentro un cast straordinario, dove la qualità è il criterio principale. Era con noi a Torino 2006. Oggi torna con tecnologie e linguaggi completamente diversi. Ma ci sono tanti altri protagonisti”.

Accanto a lui, il compositore Michele Braga e il musicista Vittorio Cosma, oltre alla Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma diretta da Eleonora Abbagnato e al lavoro coreografico di Diego Tortelli con Aterballetto. Sul fronte pop ed elettronico, tra gli ospiti spicca Gabry Ponte, chiamato a trasformare l’Arena in una grande pista dance. Presente anche Achille Lauro, che dopo il ruolo di tedoforo tornerà nella sua Verona per un’esibizione che si annuncia unica. A chiudere il racconto sarà l’attrice Benedetta Porcaroli, il cui ruolo si intreccia con il concetto di bellezza intesa come “energia concreta”. Per Martella, l’Arena è decisiva anche sul piano musicale: “È poliedrica: ospita l’opera, il grande pop, i concerti dei top mondiali” fa notare. La musica attraverserà entrambi gli eventi, dalla lirica al pop internazionale.

La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi, in programma il 6 marzo, invece sarà costruita attorno al tema ‘Life in Motion’: “È un modo di dire che la vita va sempre avanti, che chiunque ha una chance di evoluzione – spiega Martella -. Vogliamo superare l’idea dei super uomini e delle super donne. Sono persone, sono atleti, prima di tutto. È una metafora della vita che non si ferma mai”. Sul palco saliranno anche Stuart Copeland, storico batterista dei Police, e il trio house Meduza, a rappresentare il dialogo tra generazioni. Al centro del progetto resta il tema della legacy: “Il concept Italian Souvenir si concentra su ciò che resta: il trasferimento di know-how, di cultura, di sensibilità olimpica – dice Martella -. Mi auguro che siano soprattutto i valori a essere trasmessi nel futuro. È una grande chance per mostrare al mondo un volto inaspettato del nostro Paese”. (di Federica Mochi)