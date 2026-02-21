Si è tenuta ieri mattina la cerimonia di inaugurazione e consegna ai cittadini utenti del Cavalcaferrovia sulla Strada provinciale n. 106, realizzato dal Consorzio Telese Scarl, a cui ha partecipato il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi.

L’imponente opera è parte integrante del programma di riammagliamento e ristrutturazione della viabilità provinciale interessata dai lavori della tratta Telese-Vitulano per la ferroviaria Alta Velocità / Alta Capacità Napoli-Bari, appaltata da Rete Ferroviaria Italiana.

