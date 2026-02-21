Bilancio demografico provvisorio per il 2025 assai negativo, come ormai da oltre un trentennio, per il comprensorio provinciale beneventano. Secondo l’Istat si sono registrati1.714 residenti in meno da inizio anno a fine novembre. Il differenziale tra i 259.809 residenti a inizio anno e i 258.105 a fine novembre. Causa della prosecuzione della consunzione demografica e del suo aggravamento di mese in mese, il calo della natalità non capace di compensare la mortalità.

