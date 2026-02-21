Si aggrava il depauperamento, non solo della rete territoriale ma anche per i poliambulatori, dei medici in servizio presso l’Asl di Benevento come dipendenti o in convenzione. Si approssimano altri tre addii e tutti e tre sono per pensionamento. Si tratta di due camici bianchi della rete ambulatoriale e di un medico di base.

Da rilevare che peraltro alcune settimane a dietro l’esito della procedura regionale per l’assegnazione di medici di base per la rete territoriale sannita ha portato a 23 immissioni in altrettante sedi, a fronte delle 33 che erano ritenute vacanti.

