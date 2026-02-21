L’obiettivo non cambia, a maggior ragione in una trasferta in cui il Benevento potrà beneficiare della spinta importante dei suoi tifosi. Il ‘Tonino D’Angelo’ di Altamura domani diventerà una succursale giallorossa e la Strega vuole imporsi anche per rendere orgogliosa la propria gente. Oltreché per mantenere almeno invariato il margine sul Catania. La gara sarà tutt’altro che semplice, perché di fronte ci sarà un avversario in salute (nel girone di ritorno ha fatto meno punti solo del Benevento), che tra le mura amiche non perde da un mese e mezzo. E’ anche per questo motivo che Floro Flores vuole ponderare bene ogni scelta, valutando tutti i dettagli, prima di togliere il velo sulla formazione da mandare in campo dall’inizio. Il principale nodo tattico che il tecnico giallorosso è chiamato a sciogliere è tutt’altro che banale e riguarda la sostituzione di Simonetti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia