Episodio molto spiacevole ieri pomeriggio in via Vetrone.
Un autoveicolo ha travolto uno scooter con due giovani a bordo.
Il conducente dopo alcuni improperi si è allontanato, senza prestare soccorso, di fatto rendendosi irreperibile. Sul posto soccorritori del 118 che hanno preso in carico i due feriti, uno in modo molto lieve e un altro, seppure non grave, in misura tale da essere ritenuto bisognoso di ospedalizzazione.

