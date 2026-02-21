Episodio molto spiacevole ieri pomeriggio in via Vetrone.

Un autoveicolo ha travolto uno scooter con due giovani a bordo.

Il conducente dopo alcuni improperi si è allontanato, senza prestare soccorso, di fatto rendendosi irreperibile. Sul posto soccorritori del 118 che hanno preso in carico i due feriti, uno in modo molto lieve e un altro, seppure non grave, in misura tale da essere ritenuto bisognoso di ospedalizzazione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia