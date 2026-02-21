Si è tenuta ieri la visita del Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio Ferrante di Forza Italia nel Sannio.

Ferrante ha effettuato dei sopralluoghi accompagnato dal direttore Investimenti area Sud di Rfi Andrea Telera, dal responsabile della Struttura territoriale di Anas Campania Barbara Di Franco, dal Commissario straordinario dell’invaso di Campolattaro Attilio Toscano, dal Commissario Anas uscente Nicola Montesano e dal parlamentare sannita Francesco Maria Rubano presso il cantiere della SS 212 della Val Fortore, primo lotto – primo stralcio, a San Marco dei Cavoti, il cantiere della Tbm dell’invaso di Campolattaro, a Ponte, e il cantiere della tratta Telese-Vitulano dell’alta velocità Napoli – Bari, a San Lorenzo Maggiore.

