Momenti di tensione a Torrecuso dove un uomo di 58 anni, residente in Molise, all’esterno dell’asilo è apparso avvicinarsi in modo poco tranquillizzante a una donna che stava accompagnando il figlio nel polo scolastico.

Forte tensione, se non veri e propri attimi di terrore per la donna, sebbene l’uomo non abbia fatto nulla: non ha tentato di aggredire né la signora né il bambino, ma il suo atteggiamento ha indotto forte preoccupazione e una terza persona a intervenire.

