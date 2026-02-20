E’ iniziato il montaggio del primo corpo: entro pochi giorni sarà ultimato fino al solaio di copertura e si potranno vedere le prime aule.

Dopodiché, procedendo per step, sarà possibile realizzare gli impianti, nel mentre la struttura prefabbricata dovrebbe essere ultimata entro la metà di marzo.

Ben difficilmente, però, potrà essere rispettata la data prevista per il completamento dei lavori, il 30 giugno, “ma, sicuramente, visti gli imprevisti, questa tappa – rileva l’assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello – costituisce un passo importante nell’opera di abbattimento degli edifici Torre e Sala e ricostruzione di un unico complesso scolastico, un intervento di riqualificazione energetica, strutturale e funzionale, per un importo complessivo di euro 16.690.300,00”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia