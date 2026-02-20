Lo scorso lunedì, presso il Centro Direzionale di Napoli, si è tenuto un incontro organizzato da Anci Campania, al centro il confronto istituzionale di particolare rilievo per il percorso di costituzione delle Dmo.

Nel corso dei lavori sia il presidente di Anci Campania che l’assessore regionale Maraio hanno sottolineato la necessità di un ruolo centrale e da protagonisti delle Amministrazioni Comunali nei processi di governance territoriale che devono orientare la costruzione e la governance del partenariato pubblico privato su cui costruire la Dmo.

Presente il Presidente del Comitato Promotore della Dmo del Sannio Matesino, Antonio Di Maria, accompagnato da una rappresentanza dei Comuni aderenti e della struttura di assistenza tecnica del Gal Titerno, che ha incontrato l’Assessore Regionale e la Dirigenza.

