Referendum: Mantovano, ‘marginalizzati magistrati che si esprimono per il sì’**

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Sono tanti i magistrati che si sono espressi per il sì in modo motivato, con toni certamente meno dirompenti di chi sostiene il no e nei confronti di costoro c’è un atteggiamento di marginalizzazione, di denigrazione in certi casi”. Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, intervistato dal direttore di ‘Libero, Mario Sechi, in occasione dell’evento ‘La sicurezza oggi’.

“Ora -si è chiesto l’esponente dell’Esecutivo- questo Ufficio giudiziario, i collegi giudicanti in cui si troveranno a decidere di processi importanti, chi si è espresso per il sì e chi si è espresso per il no, magari in modo anche molto deciso, molto militante, andrà tutto bene? Gli uffici di Procura al cui interno ci sono queste divisioni…”.