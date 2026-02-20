**Referendum: Mantovano, ‘magistrato che fa propaganda estrema può togliere libertà’**

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Sconcerta è che i toni più estremi vengano espressi non dai partiti delle opposizioni, che semmai vanno a ruota, ma da esponenti della magistratura associata e non solo”. Ciò è “molto meno tollerabile dello scontro tra partiti politici o tra maggioranza e opposizione, perché l’esponente di un partito politico non può privarmi della libertà. Il magistrato che oggi fa propaganda estrema potrebbe anche capitare e comunque inserisce un dubbio”. Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, intervistato dal direttore di ‘Libero, Mario Sechi, in occasione dell’evento ‘La sicurezza oggi’.

**Referendum: Mantovano, 'vera posta in gioco è assicurazione correntizia'

