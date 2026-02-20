Mercoledì militari della stazione Carabinieri di San Salvatore Telesino hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento dai denuncianti e dai luoghi frequentati da questi ultimi, con prescrizione di mantenere una distanza di almeno 500 metri delle persone offese e del divieto di dimora nei Comuni di Faicchio e San Lorenzello, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un quarantottenne del posto gravemente indiziato del reato di stalking nei confronti di due coniugi residenti in valle telesina.

