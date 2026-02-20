Milano: sparatoria Rogoredo, identificati due Dna su pistola a salve, analisi proseguono

Milano, 20 feb. (Adnkronos) – Arrivano i primi risultati genetici sulla pistola a salve sequestrata nel boschetto milanese di Rogoredo dove il 26 gennaio scorso è stato ucciso Abdherraim Mansouri, 28 anni, colpito con un colpo di pistola esploso dal poliziotto Carmelo Cinturrino durante un controllo anti spaccio. Da quanto si apprende le prime comparazioni – effettuate dalla genetista Denise Albani della Polizia Scientifica – hanno restituito i primi risultati: due i profili che hanno restituito un match, ma le comparazioni tra le tracce trovate sull’arma e quelle dei possibili sospetti proseguiranno anche nei prossimi giorni. Sui profili estratti ed analizzati il riserbo è massimo. La traccia genetica non indica necessariamente una responsabilità: diversi i casi in cui chi ha sparato non ha lasciato la propria traccia sull’arma impugnata.