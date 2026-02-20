No al pasto da casa. La risposta del dirigente scolastico Edoardo Citarelli ha deluso i genitori dei bambini del plesso Pacevecchia che, a seguito della temporanea sospensione del centro di cottura della Siristora e della successiva riattivazione autorizzata dal Comune di Benevento e dall’Asl, avevano richiesto di autorizzare il consumo del pasto domestico nei locali scolastici. Tale richiesta è stata formalmente rigettata, il dirigente l’ha ritenuta non accoglibile, perché in contrasto con l’art. 56 del Regolamento Generale dell’Istituto, che “vieta in modo assoluto l’introduzione e il consumo del pasto da casa per gli alunni iscritti al tempo pieno”.

