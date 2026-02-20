Gb: ancora perquisizioni a Royal Lodge, può essere ispezionato Buckingham Palace?

Londra, 20 feb. (Adnkronos) – Le ricerche nel Berkshire sono in corso e probabilmente proseguiranno fino a lunedì, secondo quanto appreso dalla Bbc. Gli agenti della polizia della Thames Valley continuano a perquisire il Royal Lodge, l’ex residenza di Andrew Mountbatten-Windsor. In caso di necessità la polizia potrebbe perquisire anche i magazzini di proprietà di Andrew o il suo ufficio a Buckingham Palace? L’esperto legale Joshua Rozenberg ha detto all’emittente britannica di non essere del tutto sicuro che i magazzini siano protetti dai poteri di perquisizione della polizia previsti in caso di arresto. Se non sono protetti, la polizia potrebbe ottenere un mandato di perquisizione, se ritiene che contenga prove rilevanti per le indagini. Lo stesso vale per Buckingham Palace, afferma Rozenberg, aggiungendo di essere “sicuro” che il re rinuncerebbe a qualsiasi privilegio che potrebbe limitare l’accesso.